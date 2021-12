Melun : 2e phase des travaux de rénovation pour le quai Hyppolyte Rossignol

Après la réfection de la chaussée et des trottoirs l'année dernière, c'est au tour des berges du quai d'être rénovées, indique le Conseil Départemental. La dalle en béton va être également renforcée et le revêtement en pierre va être réparé.

Ces travaux de rénovation permettent de garantir la stabilité et la pérennité du quai Hippolyte Rossignol précédemment fragilisé. Cet ouvrage, constitué d'un revêtement en pierres maçonnées et d'environ 128 mètres de longueur, soutient la RD 376 et permet le libre écoulement des eaux de la Seine.

Plusieurs dispositifs sont mis en place afin de protéger l'environnement : une capture exceptionnelle de poissons se tiendra lundi 29 juin après-midi (pêche de sauvegarde) ; le matériel susceptible de travailler aux abords du cours d'eau sera entretenu et nettoyé. Les déchets recueillis au pied du mur seront évacués quotidiennement.

La rénovation des berges entraine la fermeture en journée de la bretelle Melun (RD 606) en direction de Dammarie-Les-Lys (RD 376) du 06 au 10 juillet 2020 et du 15 juillet au 17 juillet 2020. La RD 376 sera au besoin ponctuellement fermée le mardi en journée. L'opération, d'un coût de 546 000 euros, est financée par le Département.