Mélodie Toussaint lauréate de l’Urban Shakers

La finale d'Urban Shakers, concours porté par le Fonds L’Oréal pourles Femmes, s’est déroulé le 16 novembre à Paris. Pendant près de trois heures, les 18 finalistes (chant, danse, narration numérique et street art) se sont succédé sur la scène du Cent-Quatre devant 700 spectateurs pour mettre leur talent au profit de la sensibilisation aux questions de violences sexistes et sexuelles.

Le jury, présidé par l'artisteBen-J du groupe Neg'Marrons, était composé du graffeur Disek, de l'artiste et activiste Diariata N'Diaye, du commissaire d'exposition François Gautret, du danseur Bolewa Sabourin, ainsi que de Nicolas Hieronimus, directeur général de L’Oréal et Alexandra Palt, vice-présidente du Fonds L’Oréal pour les Femmes. Il a décidé de décerner deux Prix du jury en plus des quatre prix remis dans chaque catégorie.

Une dotation de 10 000 euros

Le Prix coup de cœur du public(doté de 10 000 euros) a donc été attribué à la danseuse Mélodie Toussaint (accompagnée sur scène d’Audrey et Stéphanie) pour son spectacle “Women’s Project“. Elle bénéficiera, ainsi que tous les autres lauréats, d’un accompagnement artistique d'un an auprès des partenaires du concours (Juste Debout School, galerie Danysz ou encore le Centre national de la musique). En tant qu'ambassadeurs, ils seront également mis en lien avec desassociations agissant dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Trois autres artistes seine-et-Marnais ont défendu leurs chances : le danseurLaurent Belot (Ecuelles), la rappeuseTurtle White (Meaux) et l’autrice-compositrice-interprète Jodie Coste (Champs-sur-Marne).