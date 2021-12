Meli vélo : la vélostation vous attend à Melun

Une rentrée à deux-roues. C'est dans le cadre du nouveau pôle d'échanges multimodal du quartier de la gare SNCF de Melun que l'Agglomération melunaise a aménagé une vélostation il y a quelques mois. Ce nouveau service a l'ambition d'être une alternative au trafic automobile très dense de la préfecture de Seine-et-Marne (90 000 véhicules quotidiennement) et aux transports en commun où les mesures sanitaires sont strictes.

Près d'une centaine de vélos (dont la moitié est équipée d'une assistance électrique) sont disponibles dans cette boutique située juste derrière les gares SNCF et routière. Pour certains clients, louer une bicyclette électrique peut constituer un essai avant un éventuel achat.

Les tarifs de location restent abordables, surtout sur la durée : 20 ou 25 € la journée, 30 ou 40 euros le mois et 240 euros le semestre. Pour un vélo classique de ville, c'est moins cher (10 ou 15 € la journée, 20 ou 25 € le mois et 60 € pour six mois).

Au rayon infrastructures, des pistes cyclables temporaires ont été aménagées à Melun juste après le confinement. Un nouveau local, qui remplacera l'actuelle boutique éphémère devrait être construit en 2021, tandis que deux emplacements de stationnement sécurisés devraient être créés d'ici la fin de l'année (40 places côté palais de justice et 20 autres places côté Gallieni).

Enfin, outre la location, deux autres services ont été mis en place : un atelier de réparation et une conciergerie. Les souscripteurs à un abonnement auront ainsi accès à des services de pressing, de cordonnerie ou même de livraison de produits non périssables achetés auprès des commerçants partenaires.

Vélostation : 2, rue Daubigny 77000 Melun. Du lundi au samedi (7 h 30 – 13 heures et 14 heures – 20 h 30). Dimanche et jours fériés (9 heures – 13 heures et 14 heures – 20 heures). Tél : 01 69 68 16 49. melivelo.locvelo.com