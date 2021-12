Meilleurs croissants : les boulangeries de Roissy et de Bussy récompensées

Où déguste-t-on les meilleurs croissants de Seine-et-Marne ? Réunissant 41 boulangeries du département, un concours a répondu à cette question le 6 octobre. La 13e édition du Trophée du meilleur croissant au beurre de Seine-et-Marne s'est déroulée dans les locaux de l'Institut des métiers et de l'artisanat (IMA) de Montereau. A ce petit jeu, ce sont les boulangeries de Roissy-en-Brie et de Bussy-Saint-Georges qui ont tiré leur épingle du jeu. Dans la catégorie Apprentis, c'est Gabriel Do Vale, de la boulangerie Aux trois gourmands (Roissy), qui l'a emporté. Il a devancé Félicien Allot, de l'Echoppe aux douceurs (Moret-sur-Loing) et Chloé Delacourt, de Lepoire (Brie-Comte-Robert). Dans la catégorie Entreprise, c'est la boulangerie de Gilles Garochau (Bussy) qui a été primée devant Les Trois gourmands (Roissy), la boulangerie Juillet (Lagny-sur-Marne), la Maison Douceau (Nangis) et l'Echoppe aux douceurs (Moret). Les croissants, préparés durant ce concours, ont été offerts au centre hospitalier du Sud Île-de-France, à Melun.