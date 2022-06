Meilleurs apprentis de France : 41 lauréats seine-et-marnais

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée à l’Hôtel du Département, à Melun, l’association les “Meilleurs Ouvriers de France“ (MOF) de Seine-et-Marne a remis officiellement les médailles et les attestations de participation aux 41 lauréats seine-et-marnais. Au-delà de la valorisation des métiers manuels et de l’artisanat, le Département souhaite encourager la formation et l’emploi chez les jeunes. La volonté est de donner une nouvelle impulsion au développement de l’apprentissage. Pour cela, le Département s’appuie notamment sur les conventions de partenariat nouées avec l’université Paris-Est Créteil (UPEC) et l’université Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne. En 2022, le Département prévoit de recruter près de 75 apprentis.

*CFA BTP (Nangis), Les Compagnons du devoir (Champs-sur-Marne), lycée Emile du Châtelet (Serris), lycée des Métiers du Gué à Tresmes (Congis-sur Thérouanne), Fédération compagnonnique du bâtiment (Saint-Thibault-des-Vignes), Institut des métiers et de l'artisanat du Pays de Montereau (Saint-Germain-Laval), Institut des métiers et de l'artisanat du Pays de Meaux (Chauconin-Neufmontiers), lycée Lafayette (Champagne-sur-Seine), UTEC (Emerainville-Marne-la Vallée), CFA BTP (Ocquerre).