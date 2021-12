Medef Seine-et-Marne : les projets phares pour 2020

Entrepreneurs, employeurs, syndicats et fédérations professionnels, réseaux partenaires, élus locaux… Pas moins de 230 personnes se sont rendues aux vœux 2020 du syndicat patronal seine-et-marnais, qui a notamment pu compter sur la présence de Patrick Septiers, président du Conseil départemental, et de la préfète, Béatrice Abollivier.

Après avoir évoqué des sujets d'actualité, tels les difficultés économiques provoquées par la grève des transports ou les perspectives conjoncturelles 2020, Jean-Marc Sereni est revenu sur l'un des événements phares de 2019, à savoir le centenaire du syndicat. Cette journée a réuni quelque 800 participants, dont un quart s'est rendu à la « Scène économique », où des experts et des personnalités de divers horizons ont pu aborder l'économie avec des regards croisés et décalés.

S'agissant de 2020, le président a ensuite dévoilé la date d'inauguration du nouveau siège du Medef Seine-et-Marne, soit le 4 juin prochain. C'est l'aérodrome de Paris-Villaroche qui a été choisi, Jean-Marc Sereni ayant mis en avant la position centrale du lieu et ses perspectives de développement prometteuses. S'agissant des axes prioritaires, le Medef Seine-et-Marne insistera notamment cette année sur la cession-transmission-reprise d'entreprise et sur la croissance durable. À noter, également, le lancement officiel du Connecteur économique, créé pour « rassembler tous les champs de l'économie territoriale et être à la disposition de nos partenaires publics locaux pour construire des projets économiques ad hoc ».