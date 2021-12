Mécenat : Montereau lauréate d'un appel à projet

Le troisième appel à projet de Brie Picardie Mécénat et solidarité, un fonds de dotation dédié à la « Valorisation du patrimoine et création d'emplois », avait invité les structures éligibles au mécénat d'entreprise à présenter leurs projets. Adressé aux associations comme aux établissements publics (écoles, universités, hôpitaux), collectivités locales et fondations implantées dans la Somme, l'Oise et la Seine-et-Marne, ce concours permet aux lauréats de se partager une dotation de près de 60 000 euros. Au total, quatre structures ont été désignées lauréates, dont la ville de Montereau.

La commune a lancé un projet « ambitieux » de réhabilitation des remparts de l'ancien château. Il s'agit du seul vestige de l'ancienne forteresse qui commandait le passage des ponts, au confluent de l'Yonne et de la Seine. Le projet verra notamment la transformation du rez-de-chaussée du château en restaurant, pour renforcer l'attractivité du site.

En outre, une dizaine de personnes en situation de réinsertion sera accompagnée par Initiative77 sur ce chantier. Des emplois devraient également être générés suite à l'ouverture du restaurant.

Lancé en 2016 et d'abord tourné vers le thème du numérique, l'appel à projet de CA Brie Picardie Mécénat et Solidarité a permis de soutenir une série de projets, à l'instar de la Digitale

Académie de Montereau.