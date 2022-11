Meaux : Zenpark propose sept nouveaux parkings

Présente dans plus de 250 villes en France avec 1 300 parkings, Zenpark est une application mobile disponible sur iOS et Android et qui permet de localiser un parking, d’y entrer et d’y payer son stationnement. Meaux dispose, aujourd’hui, d’une solution 100 %digitale,100 % sans contact et avec un tarif en moyenne 50 % moinscher que celui d’un stationnement classique dans la rue.

Désormais, les automobilistes et les deux-roues qui veulent se garer en quelques secondes à Meaux peuvent accéder, grâce à Zenpark, aux sept nouveaux parkings Indigo suivants : centre-ville (33, rue du Tan), cité administrative (52, rue Aristide Briand), Jean Rosé 1 (23, boulevard Jean Rosé), Jean Rosé 2 (11, boulevard Jean Rosé), Luxembourg (40, rue Cornillon), Sablonnière (2, rue Sablonnière) et Verdun (cours de Verdun). Les parkings du réseau Zenpark sont consultables sur l’application mobile Zenpark et sur son site.