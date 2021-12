Meaux, ville fleurie ?

« Le jury a fortement apprécié la politique engagée et notre préoccupation constante sur les questions d'environnement. Nos ambitions et nos valeurs sont totalement en phase avec celles du Label », explique-t-il. De l'Hôtel de ville, jusqu'au Musée de la Grande guerre, en passant par le parc photovoltaïque et jardin Bossuet, la délégation s'est offerte une vue d'ensemble de la cité meldoise.

« C'est grâce à nos actions futures que nous anticiperons au mieux les changements énergétiques, climatiques et environnementaux : végétaliser les espaces auparavant bitumés, multiplier les espaces verts, planter des arbres, développer les jardins bio et partagés, implanter un parc photovoltaïque ou encore les mobilités douces avec le plan vélo sont autant de points qu'ont remarqué les membres du jury », estime le maire de Meaux. Les résultats du concours seront publiés au début du mois d'octobre.