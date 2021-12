Meaux : Vers une Maison du Brie

Pierre Guichon, président de la confrérie, a précisé que « cette Maison serait située au premier étage d’un des bâtiments de la cité épiscopale, juste au-dessus de la salle qui accueille actuellement les visiteurs désireux de découvrir la fabrication de notre fromage ». Actuellement, les touristes se voient proposer une vidéo ainsi que la traditionnelle dégustation. Il est prévu d’y ajouter une exposition d’objets et documents en relation avec le Brie de Meaux. La confrérie voudrait à compléter la collection qu’elle possède déjà (cherchant notamment un métier à paillons) et lance un appel au public (renseignements au 06 08 65 86 87 ou 06 07 49 23 62). Le projet devrait coûter environ 150 000 €, ce qui nécessitera sans doute un appel au mécénat. Il bénéficiera également de l’aide du Conseil général et du Conseil régional, qui sont intéressés au développement du tourisme gastronomique en Seine-et-Marne.