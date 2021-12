Meaux : Université inter-âges

Cette structure municipale, parrainée par l’IUT de Meaux, existe depuis maintenant six ans. Chaque année, le large choix des activités proposées attire toujours plus d’étudiants aux profils variés. Pour la saison 2013 / 2014, l’équipe de l’UIA a préparé un vaste programme, composé de cycles d’études, conférences, cours, ateliers, sorties et visites culturelles. Les inscriptions sont prises sur rendez-vous en téléphonant au 01 60 09 84 25 ou au 06 07 55 92 31. Le coût est de 28,25 € pour une personne seule meldoise ou de 42,50 € pour un couple, et de 33,50 € pour une personne seule habitant hors Meaux ou 51,00 € pour un couple. Les personnes déjà inscrites doivent rapporter leur carte d’étudiant et le chèque du montant correspondant à leur situation. Les autres doivent se munir de deux photographies d’identité ainsi que d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.

Voici les tarifs annuels des différents cycles proposés : Histoire de l’Art - Chronologie par les œuvres 75 € ; Histoire de la Musique - Cycle sur l’Opéra 65 € ; Littérature internationale et mythologies comparées 65 €. Les cours de langues, cinéma, yoga et informatique coûtent 6,85 € l’heure et 10,25 € l’heure et demie. Le coût des ateliers est de 6,85 € la séance d’une heure et demie et 8,55 € la séance de deux heures. Ces ateliers se déroulent dans un des centres sociaux municipaux, ainsi que dans les salles Moissan et Noublanche de l’Hôtel de Ville (2 place de l’Hôtel de Ville à Meaux). Renseignements et inscriptions à l’Université inter-âges, 12 boulevard Jean Rose à Meaux. Tél : 01 60 09 84 25.