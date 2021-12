Meaux : une nouvelle distribution de masques organisée les 6 et 7 juin

Offerts par l'équipe municipale et le Département, ces masques en tissu lavables et réutilisables seront distribués durant deux jours, les samedi 6 et dimanche 7 juin prochains de 8h30 à 18h00.

Les six points de retrait :

Drive et piéton :

-Le Colisée - (73, av, Henri-Dunant - en drive)



-Musée de la Grande Guerre - (rue Lazare-Ponticelli) accès voiture par Route de Varredes



-Halle Tauziet - (24, av. Franklin-Roosevelt) accès voiture par Chemin du tournay

Sur place :

-Gymnase Frot (rue Louis-Braille - entrée vestiaires)



-Gymnase Leboeuf - (rue Beaumarchais)



-Espace culturel Charles-Beauchart / Luxembourg - (4, rue Cornillon)

Celles et ceux qui ne peuvent se déplacer sont invités à appeler le 01 60 09 85 60. Des masques leurs seront envoyés.

Les Meldois sont invités à se rendre dans un des lieux de retrait pour récupérer leur masque gratuitement, en respectant les consignes suivantes :

apporter obligatoirement :

1 pièce d'identité

1 justificatif de domicile (EDF, téléphone, fiche de paie, impôts...)

1 justificatif du nombre de personnes de + de 10 ans du même foyer (livret de famille, pièces d'identité, avis d'imposition...)

Se munir de la fiche de renseignements disponible sur le site de la ville ville-meaux.fr ou sur les lieux de retrait, ainsi que d'un stylo.

1 seul membre par foyer pour récupérer les masques