Meaux: un nouveau magasin La Mie Câline fait son entrée le 12 mai

Pains, viennoiseries, pâtisseries, et restauration rapide, telles sont les spécialités de ce réseau organisé en franchises, qui annonce ouvrir un magasin le mardi 12 mai.

Le magasin s'étend sur 160 m2 et propose 20 places assises en intérieur et 24 en extérieur. Thomas Jeuland emploiera 8 personnes, et toute l'équipe accueillera la clientèle du lundi au dimanche de 7h00 à 20h00.

Son propriétaire, Thomas Jeuland, est originaire de Bretagne. Il a rejoint la Seine-et-Marne il y a un peu plus de 5 ans. Après plusieurs années à travailler au sein d'une entreprise de grande distribution de sport et de loisirs, le jeune homme réfléchit à la possibilité d'une reconversion. C'est vers la franchise qu'il se tourne et se voit offrir l'opportunité d'ouvrir le premier magasin La Mie Câline de Meaux.

Une reconversion

« En réfléchissant à ma reconversion professionnelle, il me tenait à cœur de rester dans un domaine déjà bien établi. Le système de la franchise m'a tout de suite intéressé car il ne nécessite pas la création d'un concept. C'est important car ça laisse plus de temps pour se concentrer sur un meilleur accompagnement des équipes », confie Thomas Jeuland.

L'esprit créatif, Thomas Jeuland a trouvé une idée spéciale pour faire patienter les Meldois avant l'ouverture officielle de son magasin : un concept-test de foodtruck aux couleurs de La Mie Câline et situé à l'IUT de Meaux.