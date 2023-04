Meaux : un jeune de 17 ans grièvement blessé dans une rixe

Mardi 4 avril, vers 23 heures, à proximité du centre commercial La Verrière, à Meaux, une rixe violente, qui a réuni une vingtaine de personnes armées de marteaux, de bâtons ou de battes de baseball, s’est soldée par la blessure grave d’un jeune de 17 ans selon le parquet de MeauxBas du formulaire.

« La victime, actuellement hospitalisée, notamment à raison d'hématomes crâniens, et dont le pronostic vital ne serait plus engagé, a été rouée de coups par ses agresseurs », a précisé le procureur de Meaux, Jean-Baptiste Bladier.

Possible rivalité entre jeunes

Un autre jeune homme, également âgé de 17 ans, s'est présenté à l'hôpital de Meaux pour “une importante blessure à la main occasionnée par une arme blanche“, indique le parquet. Il a expliqué “s'être trouvé en compagnie de la victime principale et avoir été, lui aussi, pris à partie par les agresseurs“.

Toujours selon le parquet, cette rixe serait due à une possible rivalitéentre jeunes de quartiers voisins. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires aggravées a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Meaux.