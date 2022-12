Meaux : un cadeau de Noël pour les enfants hospitalisés

Débutée le lundi 14 novembre, cette opération caritative, organisée conjointement par le Grand hôpital de l’est francilien (GHEF) et la ville de Meaux, a pour but d’offrir un cadeau de Noël aux enfants hospitalisés et âgés entre 0 et 15 ans. La remise des cadeaux aura lieu le dimanche 11 décembre à partir de 13 heures sur le parvis de l’Hôtel de ville de Meaux.

Les personnes intéressées ont jusqu’au samedi 10 décembre pour venir déposer un cadeau à l’Hôtel de ville ou dans les mairies annexes des quartiers Dunant et Verrière. Le cadeau offert devra être neuf et placé dans son emballage.