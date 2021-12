Meaux : stationnement gratuit les samedis de décembre

Les samedis 5, 12, 19 et 26 décembre prochains, les automobilistes pourront se garer gratuitement À l'approche des fêtes et du déconfinement, le conseil municipal de Meaux, réuni le 20 novembre, a décidé d'opter pour la gratuité de ses places de stationnement. Une décision prise en lien avec la réouverture des commerces prévue samedi 28 novembre et qui constitue un petit geste envers leurs clients.