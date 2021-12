Meaux sait fidéliser ses habitants

La ville constate que la variation annuelle de population a plus que doublé sur la période 2009-2014 par rapport à la période précédente, en conservant un solde naturel élevé, mais en inversant la tendance du solde migratoire.

Pour Jean-François Copé, « le Plan Marshall pour la redynamisation du cœur de ville, la rénovation urbaine des quartiers de Beauval et Dunant, la création d'un éco-quartier sur le secteur Foch/Roosevelt, y sont pour beaucoup ». Aussi, l'élu rappelle que cette transformation se « poursuivra dans les 10 ans avec le NPRU programmant sept démolitions et reconstructions grâce à l'ANRU ».

L'ancien ministre du Budget souligne également que la ville a mis en place des dispositifs incitatifs et coercitifs, avec l'objectif d'aider ou, le cas échéant, de contraindre à la réalisation des travaux de rénovation nécessaires. « Avec mon équipe, nous avons donné à notre ville un nouveau visage et nous avons toujours poursuivi notre projet de faire de Meaux une ville rassemblée, moderne et tournée vers l'avenir dans tous les quartiers. Les habitants sont les premiers témoins de ces changements bénéfiques », poursuit-il.

Une qualité de vie qui attire

La ville estime que l'offre immobilière est importante et diversifiée, conservant des prix moyens de vente au mètre carré stables et cohérents. Aussi, l'offre immobilière se dynamise, avec un prix de commercialisation croissant sur les opérations les mieux placées dans le cœur de ville.

La qualité de vie – la ville évoque la verdure, l'offre culturelle, les animations ou encore le maintien des commerces de proximité – ferait également partie des facteurs poussant les habitants, dont les familles, à s'établir plus longuement à Meaux. C'est aussi « le charme de province d'une ville aux portes de Paris » qui expliquerait ce phénomène, selon Jean-François Copé, qui ajoute que « le tourisme prend une place de plus en plus importante ».

La municipalité souhaite ainsi poursuivre son action, en améliorant les réseaux de transport, tant ferroviaires que routiers, mais aussi en développant les liaisons douces entre les quartiers.