Meaux rouvre des marchés ce week-end

“J'ai pris la décision sous réserve de l'accord du préfet (qui a accordé cette dérogation, N.D.L.R), de rouvrir ces deux marchés, dans des conditions de prudence sanitaire extrêmement strictes”, explique le maire dans une vidéo. “Vous pourrez vous approvisionner à partir du marché du samedi en centre-ville et de Beauvalle le dimanche”. Respect des distances de sécurité, mise à disposition de gel, contacts limités, sens de circulation fixés pour ne pas se croiser... Voici un échantillon des mesures prises.

Un plan pour les entreprises

“Nous travaillons aussi pour nos entreprises et commerçants très durement touchés, j'ai commencé à réfléchir à l'accompagnement toutes tailles et secteurs confondus, un plan de mobilisation sur lequel nous travaillons. J'ai pris la décision d'exonérer pour 2020 de taxes sur les terrasses et sur les affichages publicitaires (les enseignes des commerces). Ce sera un élément d'allègement au regard de toutes les charges auxquelles doivent faire face nos entreprises commerces et artisans”, complète l'édile, qui indique que d'autres mesures seront prises dans les prochains jours.