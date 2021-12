Meaux récompensée pour son fleurissement

« C'est une grande fierté pour notre ville de conserver la 4e fleur, acquise en 1997. Cette année, nous sommes gratifiés d'un prix spécial de mise en valeur du végétal dans l'espace public. Ceci est évidemment la récompense de tous les efforts fournis dans le cadre du plan végétalisation qui a débuté et se poursuivra jusqu'en 2020. Avec tous les services de la ville, nous nous engageons à favoriser le développement durable afin de faire de Meaux une ville plus verte, plus belle et plus apaisée.»

Selon le Conseil des villes et villages fleuris «la ville a connu un fort développement dans les années 1960. Elle a su grandir en préservant son environnement et son cadre de vie, et en s'embellissant par un fleurissement important. Suite à un programme ambitieux de rénovation urbaine, Meaux a su privilégier la création de nouveaux espaces verts comme le parc urbain Chenonceau », annonce.

La ville de 56 000 habitants, compte quelque 204 000 fleurs et 27 700 arbres. Le fleurissement, qui représente une surface totale de 6 000 m² répartis sur environ 152 points de fleurissement, la surface des massifs variant de quelques mètres carrés à 600 m², poursuit plusieurs objectifs concrets. La municipalité l'utilise pour contribuer « à structure et à unifier le tissu urbain, participer à la qualité de vie dans tous les quartiers et mettre en valeur les principales infrastructures et bâtiments de la ville ».

Les prochaines actions vertes de la mairie ? Développer le fleurissement aux pieds des arbres, installer des jardins éphémères pour créer des animations événementielles en cœur de ville et sur les places, ou encore aménager les entrées de ville pour « donner une valeur identitaire au Pays de Meaux. Et Jean-François Copé de conclure : « Cette récompense, je la partage avec tous mes agents et aussi avec les nombreux Meldois qui participent aux Concours des maisons et balcons fleuris.»