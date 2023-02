Meaux : plus de 80 000 visiteurs au musée de la Grande Guerre en 2022

Le public individuel a représenté 70 % de la fréquentation. Ce fut le cas, notamment, pendant les vacances d’été et à l’occasion de grands événements comme “1918-1940 : d’une guerre à l’autre, présentation de véhicules“ (1 800 visiteurs), le départ du Tour de France féminin (3 700 visiteurs), le week-end de reconstitution (5 800 visiteurs) et les commémorations du 11-Novembre (2 150 visiteurs).

L’ensemble de la programmation culturelle, exposition comprise, a attiré près de 52 000 visiteurs. Ceux-ci viennent en majorité d’Île-de-France (64 %), d’abord de Seine-et-Marne (39 %), mais aussi de Paris (13 %), tandis que 30 % viennent du reste de la France. Le public étranger, qui commence à revenir en France après deux ans de pandémie, représente 5 % des visiteurs avec, en trio de tête les Britanniques, les Américains et les Néerlandais.

L’exposition, consacrée au “système-tranchées“ en 14-18 du 26 mars au 2 janvier 2023, a attiré 35 500 visiteurs tout au long de l’année. Un record pour le musée ! 24 000 élèves (soit 30 % de la fréquentation totale en 2022) sont venus en groupes scolaires tout au long de l’année. Cela représente une augmentation de 140 % par rapport à 2021, ce qui montre que le musée continue de jouer son rôle d’outil pédagogique au service des publics scolaires.

Des réseaux sociaux actifs

Côté web, le nouveau site du musée, lancée en novembre 2021, a gagné 15 % d’utilisateurs par rapport à 2021 et son activité a augmenté de 23 %. La page Facebook du musée compte dorénavant 15 000 fans, son compte Instagram est suivi par 3 000 abonnés et son compte Twitter par 4 000 abonnés. Sur TikTok,46 5000 abonnés suivent l’activité du musée avec une vidéo postée chaque semaine. En mai 2022, le musée a également lancé sa chaîne de podcasts. Plus de 5 600 personnes ont écouté les différents podcasts proposés.

En 2023, le musée de la Grande Guerre prépare de grands moments à partager avec le public. Ainsi, du 8 avril jusqu’au 31 décembre, sera présentée “Infirmières - Héroïnes silencieuses de la Grande Guerre“, une exposition consacrée au rôle et au statut des infirmières pendant le conflit. La programmation culturelle, avec pour fil rouge le rôle des femmes dans la Grande Guerre, va se poursuivre tout au long de l’année avec de nombreux événements.

