Meaux Plage : sortez les maillots !

Passer une journée à la plage sans poser de congés ni quitter la région, c'est possible. Devenu le rendez-vous estival de nombreux Meldois et des alentours, Meaux Plage est un espace commun de loisirs en plein air pensé pour que chacun puisse se délecter de toutes les joies et activités du bord de plage, à la lisière de la ville.

La plage est aménagée au sein du Parc naturel du Patis, et accessible par le quai Jacques Prévert à l'adresse poétique du 2 chemin de la Marine. Sable blanc et baignade fraîche (surveillée entre 11 h et 19 h) sont au rendez-vous pour les adeptes du farniente, ainsi que de multiples activités encadrées, pour un lieu estival et ludique qui n'a rien à envier à sa consœur Paris Plages.

Pour les plus petits, une pataugeoire, une ferme pédagogique et une aire de jeux avec château gonflable et bac à sable sont à disposition, tandis que les plus grands pourront profiter des terrains de beach-volley, beach-foot, badminton, trampolines, et du minigolf. Un parcours aventures permet de pratiquer l'accrobranche au mois de juillet.

Pour les petits creux, crêpier, glacier et restaurants ambulants seront au rendez-vous pour se désaltérer, tandis qu'une guinguette ouvre sa scène à tous les danseurs de l'été.

Meaux Plage

Du 8 juillet au 27 août

Ouvert tous les jours à partir de 11h

Baignade surveillée jusqu'à 19h

Animations gratuites jusqu'à 20h

Quai Jacques Prévert

Parc Naturel du Pâtis

77100 Meaux

Informations au 01 83 69 01 60

Le département compte 9 plages !

Plage de l'île de loisirs de Bois-le-Roi © MSM

Pour le bonheur des petits et des grands lors des beaux jours, la Seine-et-Marne offre neuf zones de baignades naturelle autorisées ouvertes au grand public :

Jablines-Annet

Bois-le-Roi

Champs-sur-Marne

Meaux

Souppes-sur-Loing

Vaires-Torcy

Gouaix

Saint-Sauveur-les-Bray

Varennes-sur-Seine

En général, elles sont situées dans une base de loisirs qui propose, outre une baignade surveillée, de nombreuses activités sportives et de détente. La qualité des eaux y est régulièrement surveillée, selon un planning défini par les services de l'Etat.