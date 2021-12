Meaux : Nouveaux locaux pour l'office de Tourisme

L'accueil de l'office de tourisme de Meaux et sa boutique reçoivent leurs visiteurs depuis peu au cœur de la cité épiscopale et au rez-de-chaussée de la Maison du brie de Meaux (dans l'aile de Brézé ou la Posterie). Ce tout nouvel espace d'accueil offre aux touristes un « endroit de découverte et de détente ».

La boutique de l'office de tourisme du Pays de Meaux a également fait peau neuve, et propose entre autres : la Moutarde de Meaux, le vinaigre, les Bières de Meaux, le Brie de Meaux AOP (le seul à bénéficier de l'appellation d'origine protégée avec celui de Melun), des objets à l'effigie de la nouvelle mascotte de la Maison du brie de Meaux, ainsi qu'une gamme de produits sur la Grande guerre (jeux éducatifs…).