Meaux Marne-la-Vallée : Cuisine et management

Répartis en trois équipes, assistés par des étudiants en deuxième année de BTS hôtellerie-restauration en alternance, et notés par l’équipe de formateurs du lycée, les JD ont enfilé le tablier - spécialement réalisé pour l’occasion - et la toque de chefs d’un soir pour réaliser un repas gastronomique, du cocktail d’apéritif au dessert. Vingt dirigeants d’entreprises ont ainsi fait l’expérience du management d’une brigade de cuisine aux côtés d’un nombre équivalent de jeunes apprentis qui leur ont transmis leurs tours de main. Les échanges se sont ensuite poursuivis à table, en dégustant le repas ainsi préparé. Les élèves du lycée ont également profité de l’occasion pour faire connaître leur excellent foie gras maison, dont la vente permettra de financer leur semaine d’étude à la montagne (renseignements au 01 64 36 35 11). Créé en 1938 pour réhabiliter la fonction patronale, le CJD compte aujourd’hui plus de 4 000 chefs d’entreprise et cadres en France qui se forment au métier de «dirigeant-entrepreneur».