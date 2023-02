Meaux : les travaux du cinéma Majestic vont enfin reprendre

C’est un bras de fer qui semble enfin terminé. La municipalité de Meaux l’a annoncé en octobre dernier : les travaux de rénovation du cinéma Majestic, débutés en juin 2020, mais interrompus quatre mois plus tard, vont pouvoir reprendre au printemps pour une durée de neuf mois environ. Une phase de nettoyage et de désamiantage a commencé il y a quelques semaines.

Il y a plus de deux ans, le chantier avait été stoppé net, suite à une fuite d’eau ayant rendu le sous-sol instable. Un arrêté de péril, pris aussitôt par la Mairie, avait ordonné l’évacuation des logements et la consolidation des immeubles mitoyens. Une bataille d’experts s’était alors engagée entre la Mairie de Meaux, les assurances et les avocats de l’Union générale cinématographique (UGC), détentrice du fonds de commerce depuis 2016. Ce n’est finalement qu’au début de l’été 2022 qu’une solution a pu être trouvé, à l’issue d’une réunion avec les dirigeants d’UGC.

Mais la reprise du chantier n’a été possible qu’avec la vente du bâtiment par la Ville (propriétaire des murs) à UGC le 14 novembre pour un montant de 900 000 euros. Le groupe cinématographique va ainsi consacrer un budget conséquent pour garantir à ce bâtiment sa vocation culturelle. L’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP), intégrée au Plan local d’urbanisme de la ville, va d’ailleurs dans ce sens.

Pas d’agrandissement prévu

Le projet initial d’extension (création de deux nouvelles salles) a cependant dû être abandonné en raison du contexte économique actuel auquel est confrontée l’industrie du cinéma. Les sept salles du Majestic de Meaux seront donc rénovées et dotées des nouvelles technologies d’image et de son. L’entrée et l’accueil se feront par le hall principal, en façade, comme à l’époque de l’ancien théâtre. Ce hall sera reconfiguré avec une double hauteur, qui redonnera de l’éclat à la devanture du cinéma. D’autre part, un parvis plus large et piétonnisé sera aménagé dans un souci de sécurité. Enfin, la liaison entre la Cité de la musique, la Place Henri IV et le Majestic sera requalifiée, tandis qu’une brasserie verra le jour, rue de l’Arbalète.

Les visuels du futur cinéma devraient être présentés aux habitants le 23 janvier, au Colisée, à l’occasion de la cérémonie des vœux du Conseil municipal.