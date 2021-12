Meaux : Les Rencontres de l'entreprenariat, le 24 septembre

Comment bâtir et financer son projet de création d'entreprise ? C'est à cette question que souhaitent répondre la CCI 77 et la CMA 77 avec les Rencontres de l'entrepreneuriat, qui sont organisée à Meaux le jeudi 24 septembre prochain.

Programme

9h00 - 9h30 Accueil

9h30 - 10h30 Conférence

10h30-13H Village "Création"

Espace Accompagnement :

-Association des Experts-Comptables de Seine-et-Marne

-BGE PaRIF

-Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne

-Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-et-Marne

-Maison de l'Emploi et de la Formation Nord Est 77

-Ordre des avocats au barreau de Meaux

-Pôle Emploi

Espace Financement :

-Adie

-Afile 77

-Bred

-Crédit Agricole

-Initiative Nord Seine et Marne

-Réseau Entreprendre Seine et Marne

Espace Collectivités :

-Seine-et-Marne Attractivité

-CA du Pays de Meaux

Espace Social :

Urssaf

12 boulevard Jean Rose, à Meaux. De 9h à 13h.

Inscription sur https://www.seineetmarne.cci.fr/formulaire/inscription/4140