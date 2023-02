Meaux : les piétons et les cyclistes auront une nouvelle passerelle

C’est dans le cadre de son Grand Plan Vélo 2024 que la municipalité de Meaux a décidé de mettre en place une passerelle pour traverser le canalde l'Ourcq. L’objectif est de « favoriser les mobilités actives», selon les termes de la mairie.

Trois mois de travaux

Les travaux ont démarré fin décembre et dureront trois mois. La future passerelle, composée d’acier et de bois, reliera l’avenue Roosevelt à l’avenue Victoire et au chemin Beauval. Dédiée aux piétons et aux vélos, elle est en lien avec le Grand plan Vélo 2024 qui doit favoriser la valorisation des berges du canal de l’Ourcq grâce notamment à la mise en place d’une végétalisation abondante.