Meaux : Les métiers de l'aérien auront leur pôle de formation

Le président du Pays de Meaux, Jean François Copé, a signé avec Marie Carole Ciuntu, vice-présidente de la Région Île-de-France en charge des lycées et de l'administration générale, Daniel Auverlot, recteur de l'Académie de Créteil et Chancelier des Universités, et une série d'autres partenaires (ADP, Air France Industrie, Dassault, le Département…), une convention de partenariat dédiée à la création du pôle de formation Guynemer des métiers de l'aérien du Pays de Meaux. Organiser la montée en puissance du futur pôle de formation, répondre à l'évolution des besoins de compétences et des nouveaux métiers liés à ces filières, développer l'emploi local et le rayonnement du territoire... Tels sont les objectifs de cette convention. Concrètement, le campus doit développer un parcours complet de formations initiale et continue, du CAP au Bac + 5, avec l'appui des lycées Pierre-de-Coubertin et Charles-Baudelaire. Selon l'intercommunalité, ce partenariat conclu entre la Région, les fédérations professionnelles, l'Education nationale et les entreprises du secteur de l'aérien est inédit. Estimant avoir été mise à l'écart du développement de l'aéroport de Roissy, la communauté d'agglomération avait souhaité renforcer son attractivité en travaillant notamment sur la structuration et le développement des filières de sous-traitance aéronautique et aéroportuaire.

Le Conseil départemental soutient la filière Lors du salon du Bourget, le Département a tenu à réaffirmer son soutien à « cette filière d'excellence qui pourvoit de nombreux emplois, qui est source de richesses et contribue à l'attractivité du territoire ». Par ailleurs, la collectivité indique « participer activement au développement de la plateforme de Villaroche », en contribuant au Sympav (Syndicat mixte du pôle d'activités de Melun–Villaroche) ». Le Département a notamment accompagné la création du Training Center, un centre de formation dédié aux métiers de l'aéronautique et basé à Montereau-sur-le-Jard. Son objectif est de répondre aux besoins croissants en personnel des entreprises du secteur. Le Conseil départemental s'est aussi engagé dans la réalisation de la liaison Meaux-Roissy, qui doit fluidifier le trafic de l'aéroport, et notamment celui des zones d'activités et bassins d'emplois limitrophes. La première tranche de travaux a eu lieu de mi-2018 à mi-2019 et la seconde vient d'être lancée. Elle devrait durer deux ans. Enfin, concernant l'emploi, le Département poursuit notamment son projet de renforcement de l'apprentissage de l'anglais dans les collèges de six communes riveraines de l'aéroport (Dammartin-en-Goële, Oissery, Othis, Saint-Mard, Saint-Soupplets et Meaux).