Meaux : les deux tours jumelles démolies

Cette opération a mobilisé 400 personnes et a coûté 11, 3 millions d'euros financés notamment par une subvention (7, 7 millions d'euros) accordée conformément à la convention signée entre la ville de Meaux et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). La majorité des habitant a été relogée et « des reconstructions de résidences à taille humaine, plus respectueuses de l'environnement et privilégiant une nouvelle mixité urbaine ont été mises en œuvre », selon la mairie. Cinq autres immeubles, toujours dans le quartier de Beauval (Camargue, Chambord, Provence, Aquitaine et Argonne), sont également voués à une démolition prochaine.