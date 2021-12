Meaux : le quartier de Beauval aura une nouvelle école en 2023

Plus grand, plus complet et plus moderne. Le futur groupe scolaire Alembert, situé dans le quartier de Beauval, à Meaux, ne va pas manquer d'allure. Il sortira de terre en 2023 et sera construit en lieu et place des deux actuels établissements (le centre infantile de petite enfance Alembert et l'école Albret), qui ont mal vieilli.

Ce renouvellement était une exigence des nouveaux habitants de ce quartier populaire, qui réclament des équipements publics de proximité de meilleure qualité.

10 à 12 salles de classes sont programmées en raison de l'obligation de dédoublement des classes dans ce secteur. Un accueil périscolaire et un centre de loisirs avec une salle de sport figurent également dans ce projet. Le coût de celui-ci s'élève à 9, 6 millions d'euros.