Meaux : Le projet de rénovation de l'hôpital définitivement validé

Le comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins (Copermo) a en effet validé définitivement le projet de rénovation de l'hôpital de Meaux le 29 janvier dernier, sur lequel la municipalité meldoise travaille depuis plusieurs mois. « Nous disposerons à l'avenir d'un hôpital totalement refait à neuf, attractif et performant, au service de tous les habitants du Nord Seine-et -Marne », ajoute-t-on du côté de la Mairie.

Près de 170 millions d'euros seront engagés sur les sept prochaines années sur le site de Saint-Faron. Le projet vise la construction d'un bâtiment neuf, la restructuration du bâtiment B, la mise en sécurité du bâtiment C et la création de 900 places de parking. Jean-François Copé ajoute : « par ailleurs, avec Christian Allard, maire-adjoint délégué aux sports et à la santé, nous poursuivons le combat contre la désertification médicale, en développant la médecine de ville, qui permet de compléter l'offre de soins hospitaliers. Après le Pôle médical du Marché, un nouveau pôle médical pluridisciplinaire ouvrira à Colbert en avril prochain et accueillera une dizaine de professionnels ».