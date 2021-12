Meaux : des animations spéciales pour la rouverture du musée de la Grande Guerre le 13 juin

Plusieurs animations seront proposées:

Visites guidées découverte

A 10h30, 14h30 et 16h | Durée : 1h30

Venez découvrir les collections permanentes accompagnés par un guide conférencier. Cette visite permet d'arpenter l'histoire de la Première Guerre mondiale à travers ses dates clefs, l'évolution des équipements et du matériel, ainsi que les conditions de vie au front ou à l'arrière.

Sur réservation par téléphone au 01 60 32 14 18 | Billet d'entrée + 2,50€

Musique/concert

A 10h, 12h et 15h

Venez découvrir le musée au rythme d'un quartet swing.

Gratuit | en extérieur

Rencontre

Venez rencontrer les reconstituteurs de l'association Scène et Marne 14. Grâce à eux vous découvrirez tous les secrets des uniformes de 14-18 (casque, équipement, armement…).

Sport

Participez à un cours de pilates dans le parc du musée de la Grande Guerre.

10h et 11h | Durée : 1h

Quel lien avec 14-18 ? Cette méthode de renforcement musculaire est née pendant la Première Guerre mondiale dans un camp de prisonniers en Grande Bretagne. Alors qu'il est détenu sur l'île de Man, Josef Pilates invente des exercices physiques et les enseigne à ses compagnons. Sa méthode, constituée d'exercices posturaux et fonctionnels, permet de renforcer en profondeur la sangle abdominale et les stabilisateurs afin d'améliorer les alignements corporels. Prévoir tapis, serviette et bouteille d'eau.

Sur réservation par téléphone au 01 60 32 14 18 | Gratuit

Louez gratuitement des vélos pour partir à la découverte du circuit de la Bataille de la Marne.

Découvrez quelques-unes des étapes majeures du circuit de la première bataille de la Marne, qui s'est tenue au cœur du Pays de Meaux, en septembre 1914. Boucle de 14km.

Réservation en ligne | En partenariat avec l'Association Germinale | Remise d'un plan gratuit à l'accueil

Jeu en famille, une nouveauté

“Le soldat inconnu du musée” (livret en autonomie)

Le musée est hanté par un mystérieux soldat dont on ne connaît pas l'identité… Grâce à ce livret, arpentez en famille les extérieurs du musée et résolvez les énigmes qui vous permettront de lever la malédiction du musée.

Remis gratuitement à l'accueil du musée

Un cadeau de bienvenue sera remis aux visiteurs et la caféteria Bleu Horizon sera ouverte, de même que les espaces de pique-nique dans le parc du musée.

Rdv sur https://www.museedelagrandeguerre.eu/ pour avoir plus d'infos.