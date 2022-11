Meaux : le musée de la Grande Guerre gratuit le 11 novembre

Commémoration de l’armistice de 1918 et jour anniversaire du musée de la Grande Guerre (inauguré le 11 novembre 2011) : le 11 novembre est une date particulière pour le site culturel de Meaux. A cette occasion, des visites mettant en résonance les expositions temporaires du musée avec son parcours permanent seront proposées tout au long de cette journée. Pour célébrer ce double événement, l’entrée du musée et les visites seront gratuites.

Au programme de ce 11 novembre : trois visites guidées à 10 h30, 14 h 30 et 16 heures avec un regard croisé entre l’exposition “Tranchées“ et le parcours permanent. A 16 heures et à 17 heures, c’est l’exposition “Les femmes dans la Grande Guerre“ qui sera mise en avant à travers deux nouvelles visites guidées. A noter qu’une réservation est obligatoire pour ces visites.

Musée de la Grande Guerre : rue Lazare Ponticelli, Meaux. Tél. : 01 60 32 14 18. www.museedelagrandeguerre.com