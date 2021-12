Meaux : le hub numérique va ouvrir en septembre

Rendez-vous le 21 septembre. Le Hub numérique, une nouvelle école dédiée aux métiers du numérique et installée à Meaux, va bientôt ouvrir ses portes. Les formations s'adresseront, dans un premier temps, aux étudiants âgés entre 17 et 25 ans. Nécessitant ni diplôme et ni qualification particulière, elles sont initiées par la Maison de l'économie et de l'emploi Nord-Est 77 en association avec l'École de la 2e Chance dans le cadre du dispositif national « Hub de la réussite ».

La formation principale concernera le métier de « plombier du numérique » avec la délivrance d'un diplôme d'accès aux études universitaires option scientifique (DEAU B) équivalent au bac. Cette filière est en plein essor, puisqu'il s'agit d'apprendre à installer et à réparer la fibre optique. Un métier ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes et nécessitant davantage de précision que de capacités physiques.

Le Hub numérique de Meaux fonctionnera selon le régime de l'alternance avec trois semaines de cours suivies de deux autres en entreprise. SFR, l'opérateur de télécommunications, s'est déjà positionné pour accueillir des élèves. 40 étudiants sont attendus pour cette première session, mais le double est d'ores et déjà envisagé l'an prochain avec une nouvelle section qui sera ouverte aux jeunes bacheliers. Les cours seront dispensés dans les anciens locaux de l'AFPA (agence pour la formation professionnelle des adultes), à Meaux.

Hub numérique : 30, boulevard du Chevalier-Bayard 77100 Meaux. Renseignements auprès de la mission locale Nord-Est 77 : 01 60 24 77 99.