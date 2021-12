Meaux : « Lasergame » futuriste

Il s’agit d’un « lasergame », appelé Laser Maxx 77, qui propose 1 300 mètres carrés d’espace de jeu sur trois niveaux. Le décor est particulièrement soigné. Tout est décoré avec de la peinture fluo et les effets 3D sont omniprésents. Il n’y a pas de nombre minimum de participants pour pouvoir entrer dans l’espace de jeu (mais il faut avoir au moins sept ans et 1m20 de taille). Horaires : 15h-24h les mercredis et dimanches, 18h-24h les jeudis, 18h-3h les vendredis, 14h30-3h les samedis. Renseignements au 01 64 36 55 55.