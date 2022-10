Meaux : la résidence Les Cordeliers ouvrira en décembre

La future résidence services seniors Les Cordeliers, construite à l’initiative du groupe immobilierSenioriales, se trouve au 25 rue des Cordeliers, sur l’ancien site du centre des impôts de Meaux. Elle est située en plein centre-ville à quelques minutes seulement de tous les commerces et services de proximité et des transports.

A partir du mois de décembre, 57 logements meublés de type T2 (42 m2 de moyenne) et tous dotés d’un espace extérieur, seront disponibles. Au sein du bâtiment de trois étages, 362 m2 seront dédiés aux espacescommuns et aux services généraux d'exploitation (hall d'accueil, petit salon, bureau du directeur de site, salon-club avec restaurant et espace multi-activités, cuisine professionnelle...).

Un jardin est aménagé et composé d’un kiosque, d’une roseraie, d’une fontaine et d’un potager pour permettre aux résidents de profiter d’un cadre verdoyant. Quant au parking, il compte 20 places.

Un loyer minimum de 988 euros

Cette résidence s’adresse à des personnes âgées encore autonomes, mais qui ne souhaitent plus rester chez elles. Les appartements seront donc équipés de cuisine et de salles d’eau ergonomiques, afin de leur faciliter la vie au quotidien. Le personnel, présent 7j/7 en journée, proposera également des animations et des services inclus ou à la carte.

La résidence est commercialisée sur le mode “loueur meublé nonprofessionnel“ (LMNP) à des particuliers souhaitant réaliser un investissement immobilier.

Lancé au printemps 2019, ce projet a été réalisé grâce au concours de 27 entreprises implantées majoritairement dans la région pour un coût total de 4, 8 millions d’euros. Le loyerminimum (charges et services de base compris) sera de 988 euros par mois.

En 2021, le groupe Senioriales a affiché un chiffre d’affaires de 62, 6millions d’euros et emploie actuellement 283 salariés. Dans le cadre de sa politique d’innovation, Senioriales a développé un accélérateur d’innovations destinées à améliorer la qualité de vie des seniors : le Lab Senioriales. Celui-ci explore, coconçoit, cofabrique et codéploie des solutions innovantes avec et pour les seniors.

www.senioriales.com