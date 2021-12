Meaux : L'ancienne sous-préfecture réaménagée en logements.

Le projet est de créer 26 logements sur une surface totale de 1 494,5 m2, tout en respectant ce bâtiment historique et en le mettant en valeur, pour lui permettre de retrouver son lustre d’antan. Pour préserver les lieux, les cloisons ne seront pas fixées définitivement, et l’hôtel particulier pourra donc retrouver son architecture initiale à tout moment. Les locataires signeront un bail de neuf ans et bénéficieront d’un cadre et d’un confort exceptionnel. La CIR ne fera travailler sur ce site que des artisans de Seine-et-Marne.