Meaux : Journée mondiale contre le sida le 1er décembre

Etablie en 1988 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU), la Journée mondiale de lutte contre le sida a lieu tous les ans le 1er décembre. La ville de Meaux va y participer. Après une exposition organisée à la médiathèque Luxembourg (4, rue Cornillon) jusqu’au 30 novembre, ce sera au tour de l’espace culturel Charles Beauchart (même adresse) d’accueillir, le 1er décembre (10 heures-17 heures) des animations et un stand de dépistage du VIH encadré par l’association AIDES. Toujours ce 1er décembre, l’espace santé (10, rue des Vieux Moulins) mettra également en place des stands et organisera également un quiz.