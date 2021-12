Meaux : Fête aérienne du centenaire

Elle aura lieu du vendredi 13 au dimanche 15 juin à l’aérodrome Meaux-Esbly d’Isles-les-Villenoy. Les jeunes des écoles et collèges auront la primeur de la manifestation le vendredi 13 après-midi. Autour de la reconstitution d’un aérodrome de campagne, des passionnés venus des quatre coins de France feront découvrir au public de nombreux avions de la Grande Guerre (Blériot XI, SE5, Morane H, Fokker EIII et Fokker DR1, Nieuport 28…), mais également des années folles et de l’après-guerre (Fokker triplan, Blériot XI…). De nombreuses animations seront organisées : démonstrations de lancer de cerfs-volants d’observation, de ballons à gaz et de dirigeables ; expositions diverses ; espaces livres avec notamment des bandes dessinées aéronautiques ; espace aéromodélisme ; stands et simulateurs de l’armée de l’air ; conférence sur l’aviation pendant la Grande Guerre ; baptêmes de l’air sur le circuit des champs de bataille de la Marne. Le 15 juin aura lieu un meeting aérien avec des avions historiques ainsi qu’une démonstration de la patrouille de la Cartouche dorée de l’Armée de l’Air. Renseignements : ailesdupaysdemeaux@gmail.com .