Meaux : Festival de l'eau

Les manifestations se dérouleront tout au long du week-end, du samedi de 10h à 20h au dimanche de 10h à 19h. On retrouvera bien sûr des activités nautiques : mini-zodiacs, baptême en zodiacs, pédalos de deux à quatre places. Pour les enfants : nombreuses structures gonflables, jeux d’enfants et trampolines, balades en poney, etc. Comme chaque année aura lieu, le dimanche à partir de 13 h, la compétition d’aviron Challenge Jacques Duroisin organisée par le Cercle Nautique de Meaux avec les collèges Henri IV et Henri Dunant. Un spectacle de marionnettes est prévu durant ces deux jours, à 11h et 15h. Le pont Neuf sera aménagé en terrasse de café. Au menu : moules frites, crêpes, gaufres, glaces, barbes à papa… A noter aussi de nombreuses activités musicales avec la présence d’associations liées à la musique et à la danse, ainsi qu’un show de danseuses brésiliennes le dimanche après-midi, un concert de l’Accordéon Club de Meaux le dimanche à 15h15 et un spectacle musical sur scène le samedi à 18h et le dimanche à 16h30.