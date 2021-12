Meaux : Exposition Join now !

Cette exposition (réalisée en partenariat avec l’Imperial War Museum et le National Army Museum de Londres ainsi que le In Flandersfields Museum à Ypres, Belgique) revient sur la manière décisive dont les forces britanniques ont participé aux premiers mois de la guerre, et notamment sur la bataille de la Marne. L’exposition suit l’engagement du corps expéditionnaire britannique dans la guerre tout au long de l’année 1914 : du débarquement sur le continent jusqu’à la bataille de l’Yser, en passant par celle de la Marne et les combats de la course à la mer. Renseignements au 01 60 32 14 18