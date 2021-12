Meaux : exposition Georges Bruyer au musée de la Grande Guerre

Cette exposition fait suite au don de plus de 400 œuvres par sa famille, dont 130 sont exposées. Ces dessins, croquis, aquarelles, estampes, gravures et huiles sur toiles, réalisés sur le vif, illustrent le quotidien misérable des tranchées. Le parcours de l'exposition est assez inédit grâce à un mapping vidéo qui donne vie aux 24 estampes présentées, ainsi qu'à un atelier permettant aux visiteurs de créer une impression tampon et de visualiser les outils de reproduction de l'époque.

Renseignements : www.museedelagrandeguerre.eu

(tous les jours de 9h30 à 18h, sauf les mardis et jours fériés).