“Meaux et Merveilles” fait vivre l’esprit de Noël

Le lancement de l’opération “Meaux et Merveilles” a eu lieu le 2 décembre sur la place Charles de Gaulle avec un spectacle de la compagnie “Rêve de neige” suivi par une déambulation dans les rues de la ville. Voici le programme qui attend le public au cours des prochains jours.

Jusqu’au 11 décembre : salon des santons organisé par le Rotary à la Maison de l’économie et de l’emploi (12, boulevard Jean Rose). Ouverture de 10 heures à 18 heures (jusqu’à 19 heures les 10 et 11 décembre).

Jusqu’au 25 décembre : la maison du Père Noël et sa forêt des voeux (avec une boîte à selfies) seront installées place Charles de Gaulle, ainsi qu’un sapin géant dans la Cité épiscopale. Le Père Noël sera présent les jours suivants : mercredi 7 décembre (15 heures-19 heures), samedi 10 décembre (11 heures-13 heures et 14 heures-16 heures), dimanche 11 décembre (15 heures-19 heures), mercredi 14 décembre (15 heures-19 heures), vendredi 16 décembre (15 heures-19 heures), samedi 17 décembre (11 heures-13 heures et 14 heures-16 heures), dimanche 18 décembre (15 heures-19 heures), mercredi 21 décembre (15 heures-19 heures) et vendredi 23 décembre (11 heures-13 heures et 14 heures-16 heures)

10 Décembre : sur la place du marché, à partir de 11 heures, spectacle de l’académie de danse de Meaux. A 11 h 30, chants de Noël avec les

élèves d’Héloïse Lenoir de l’Espace Caravelle. A 18 heures, parade de Noël en ville (Cité épiscopale, puis rue du Général Leclerc, cours Raoult, quai Victor Hugo, rue du Grand Cerf, rue du Général Leclerc et retour à la Cité épiscopale). Il y aura également des animations commerciales en centre-ville avec l’association “Acheter à Meaux“.

11 Décembre : défilé de poupées géantes dans le quartier Beauval à partir de 18 heures (départ rue du Chevalier Bayard, avenue Jean Bouvin, avenue du 18 juin, puis retour avenue Jean Bouvin et rue du Chevalier Bayard).

16-23 décembre : marché de Noël dans la Cité épiscopale avec le groupe Satin Doll Sisters à partir de 18 heures. Le marché accueillera une quinzaine d’exposants tous les jours de 10 heures à 19 heures (nocturne le 23 décembre jusqu’à 21 heures). D’autres animations (luge artificielle, piste de curling et stands de friandises) sont prévues place Henri IV jusqu’au 2 janvier.

17 Décembre : spectacle de danse “Temps danse” à 11 heures, spectacle MJC à 11 h 30, descente du Père Noël place de l’Hôtel de ville, spectacle “La boîte à musique géante“, puis défilé avec le Père Noël en calèche jusqu’à la place Henri IV et vers la Cité épiscopale. Animations commerciales en centre-ville avec l’association “Acheter à Meaux“.

18 Décembre : animations commerciales en centre-ville avec l’association “Acheter à Meaux“ de 15 heures à 18 heures.

21 Décembre : à 11 heures et à 16 heures, spectacle “En route Père Noël” à l’Espace Caravelle (renseignements au 01 60 09 74 60).

22 Décembre : à 15 heures, séance cinéma avec “Mission Noël : les aventures de la famille Noël” à l’Espace Caravelle (renseignements au 01 60 09 74 60).

23 Décembre : à 18 heures, déambulation dans le coeur de ville avec le traîneau du Père Noël et ses lutins farceurs (départ rue Saint Rémy, puis rue du Général Leclerc, rue de la Cordonnerie, rue Darnetal, rue du Grand Cerf, rue du Général Leclerc et retour dans la rue Saint Rémy). Les commerces resteront ouverts jusqu’à 21 heures.