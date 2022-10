Meaux : encore une collision mortelle

Une enquête de police a été ouverte après l'accident qui a coûté la vie à un homme le samedi 1er octobre sur l’avenue du Maréchal-Foch, à Meaux. D’après le témoignage du conducteur du bus (très choqué et touché au rachis lombaire), l’automobiliste, âgé de 30 ans et originaire du Val-d’Oise, aurait grillé un feu rouge et serait venu percuter son bus. Selon les policiers, la victime avait des antécédents judiciaires en raison, notamment, de délits routiers.

Deuxième accident mortel en deux semaines

C’est le deuxième accident mortel survenu dans le centre-ville de Meaux en l’espace de deux semaines. Dans la nuit du 17 au 18 septembre, un véhicule, qui roulait à vive allure, était venu s’encastrer dans l’échafaudage d’une maison en chantier située à l’angle du quai Sadi-Carnot et de la rue de Trévise, à l’entrée du quartier du Marché. L’accident avait fait deux morts et deux blessés graves parmi les occupants du véhicule. Un cinquième individu, qui avait pris la fuite, s’était ensuite rendu au commissariat de Meaux. Détenu en semi-liberté au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin au moment de l’accident, cet homme est de nouveau retourné en prison.