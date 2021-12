Meaux : des moutons pour entretenir les espaces verts

Ce « sont des voisins tranquilles et peu bruyants », selon l'entreprise Ecomouton, une société spécialisée dans l'éco-pâturage à Yèbles. Un berger expérimenté, salarié chez Ecomouton, « viendra les voir régulièrement pour s'assurer qu'ils vont bien ». La race d'Ouessant est une race « rustique », aguerrie aux conditions climatiques particulièrement rudes. Ecomouton SAS précise qu'elle s'adapte aux variations météorologiques, telles que des fortes pluies ou encore de la neige, mais aussi aux températures basses comme élevées. Les moutons ne doivent toutefois pas être nourris, Ecomouton SAS précisant qu'ils « trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans l'herbe qu'ils paissent ». Enfin, les moutons d'Ouessant mangeant l'herbe jusqu'aux limites de la pâture, l'entreprise demande aux riverains de ne pas diffuser de désherbant au bord de leurs clôtures, car le produit est mortel pour ces herbivores.

L'histoire d'Ecomouton SAS

L'idée d'Ecomouton a germé en 2011 dans la tête de Sylvain Girard, gérant d'un entrepôt logistique en région parisienne. Afin de réduire les coûts d'entretien d'espaces verts, il décide d'installer quelques moutons autour de son entreprise. Ecomouton est alors créée en 2012 avec comme première référence un grand entrepôt logistique au sud de Paris.

Aujourd'hui, Ecomouton est forte de plus de 80 installations et plus de 1 500 moutons. Les clients sont très variés : sièges sociaux, industries, stations d'épuration, entrepôts logistiques, écoles, hôpitaux, prisons, centrales solaires, etc. Une douzaine de personnes travaille actuellement pour l'entreprise et l'équipe devrait encore se renforcer dans les prochains mois.