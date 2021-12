Meaux : démolition de deux tours le 7 mars

Compte tenu de la crise sanitaire, les rassemblements seront interdits et aucune desserte de bus dans le périmètre de sécurité ne sera assurée (11 heures-16 heures). Retransmise sur les réseaux sociaux de la mairie, cette opération va mobiliser 400 personnes. Selon la municipalité, « la majorité des habitant a été relogée et des reconstructions de résidences à taille humaine, plus respectueuses de l'environnement et privilégiant une nouvelle mixité urbaine ont été mises en œuvre ». Le coût global de cette opération s'élève à 11, 3 millions d'euros financés notamment par une subvention (7, 7 millions d'euros) dans le cadre de la convention signée entre la ville de Meaux et l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Cinq autres immeubles, toujours situés dans le quartier de Beauval (Camargue, Chambord, Provence, Aquitaine et Argonne) seront démolis prochainement.