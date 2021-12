Meaux célèbre son Brie

La matinée sera consacrée aux annonces de résultats du 38e concours national du Brie de Meaux à l'hôtel de ville en présence de Jean-François Copé. L'après-midi, une grande dégustation gratuite de brie sera organisée à 16 h sur la place Henri IV, sur laquelle seront organisées des ventes de 10 à 18 h. Cette fête sera aussi l'occasion de célébrer le 25e anniversaire de mariage entre la Confrérie du Brie de Meaux et celle de Givry.

Le maire de Meaux rapelle que "La Confrérie du Brie, poursuit de défendre avec conviction, les valeurs et la culture gastronomique au niveau local, national et international et sont de par leurs actions nos dignes ambassadeurs, je les en remercie vivement. Nous avons inauguré en 2016 un écrin pour accueillir notre fromage : La Maison du Brie de Meaux, dans la Cité Episcopale. Endroit chaleureux qui retrace l'histoire de fabrication du Brie de la collecte du lait à son affinage. Grâce à elle, nous complétons ainsi notre ambition de créer un cœur de ville attractif et touristique."