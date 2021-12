Meaux'bilisés pour vaincre

Programme du Téléthon à Meaux :

Diner spectacle de 20h à minuit Salle des Fêtes - Avenue de la Marne

Tarif adulte : 15 € Tarif enfant -12 ans : 10 €

Conte des élèves du Brasset, danse médiévale Adastra, spectacle de magie, Cyril Segura (chanteur musicien Pop-Rock), humoristes (Didier mary et Nounours) et soirée dansante (DJ). Tombola et d’autres surprises.

Défis sportifs : avec les Pompiers

Baptêmes de plongée à la piscine Tauziet de 10h à 19h.

Parcours professionnels sous forme de relais sportifs, Leclerc Meaux de 10h à 18h.

A Tauziet avec l’association le Bleu sur le Coeur :

Tournois de foot Pierre Chapelle - 13e édition à partir de 14h.

Démonstration de Foot-Fauteuils à 16h réalisée par les Tigers du centre le Brasset.

Tombola avec vente de tee-shirts et divers objets au profit du téléthon.

Buvette

Entrée gratuite

Loto des Mômes chez "Chouette Mômes" samedi 29 novembre

Loto à 19h suivi d’un repas. Nombreux lots à gagner. Garderie pour les plus petits et restauration sur réservation. 10, rue Georges Claude Tél. : 01 60 61 20 13