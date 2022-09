Meaux : Audrey Chaix, nouvelle directrice du musée de la Grande Guerre

Diplômée du Centre d’études littéraires et scientifiques appliquées (CELSA), Audrey Chaix a débuté sa carrière auprès de l’association Lille 3000, puis comme responsable de la communication pour l’Office de tourisme et des congrès de Lille. En 2017, elle intègre la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale comme directrice de la communication. En 2019, elle rejoint les équipes anglophones de la Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en France, à Beaurains (Pas-de-Calais), toujours au service communication. Forte de ces expériences, Audrey a intégré le musée de la Grande Guerre en janvier 2021 comme responsable du service développement. Elle est notamment missionnée pour accroître la fréquentation et la notoriété du musée dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. A l’occasion du 10e anniversaire de l’équipement, en novembre 2021, elle pilote la mise en place d’un nouveau positionnement marketing et la création d’une identité visuelle renouvelée pour réaffirmer la stature du plus grand musée d’Europe sur la Première Guerre mondiale.

Participer au rayonnement du musée

Suite au départ d’Aurélie Perreten, elle saisit cette opportunité pour évoluer au sein du musée et piloter les grands projets souhaités par les élus de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux (CAPM). Sa connaissance des enjeux de la mémoire des conflits contemporains va favoriser la mise en place d’une nouvelle stratégie globale pour participer au rayonnement du musée de la Grande Guerre et de ses collections à l’échelle nationale et internationale. « Je suis fière de la confiance que me portent les élus de la CAPM en me nommant à la direction du musée de la Grande Guerre. Les projets, notamment l’implantation de wagons de la Première Guerre mondiale dans le parc du musée, la construction d’un bâtiment pour accueillir les groupes scolaires dans de meilleures conditions et la création d’une tranchée pédagogique à ciel ouvert, sont autant de nouveaux leviers pour l’attractivité du musée. Avec l’équipe, j’aurai à cœur de faire de ce musée LE musée de référence sur la Première Guerre mondiale », a déclaré Audrey Chaix.