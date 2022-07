Meaux Airshow prêt à décoller

Après le succès enregistré par les trois dernières éditions, la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux a souhaité pérenniser ce show aérien (5 heures non-stop, avec notamment la Patrouille de France) qui s’inscrit dans la démarche de développement du pôle aéronautique du Nord Seine-et-Marne.

Sur un terrain en herbe de 102 hectares quadrillé par 200 bénévoles, Meaux Airshow a pour objectif de retracer 100 ans de l’Histoire de l’aviation avec, cette année, un focus particulier sur le groupe de chasse Normandie-Niemen qui célèbre son 80e anniversaire. Ce rendez-vous est aussi l’occasion d’une rencontre entre les visiteurs et les acteurs de la filière aéronautique civile et militaire au sein d’un village exposants de 5 000 m2.

Aujourd’hui reconnue comme l’une des principales manifestations aériennes françaises, Meaux Airshow a réussi le pari de proposer à ses 40 000 spectateurs une entrée gratuite, sans transiger sur la qualité du plateau aérien (plus de 70 avions en démonstration de la Grande Guerre à nos jours) ou des animations au sol (une centaine d’avions). Outre les appareils venus de partout en Europe, l’Armée de l’air et de l’espace, la Marine et l’Aviation légère de l’armée de terre (ALAT) seront particulièrement présentes.

« Promouvoir l’aéronautique et son Histoire, en proposant une manifestation aérienne de haut niveau et accessible au plus grand nombre, c’est l’objectif que s’est fixé notre association. Proposer un spectacle dans les airs bien sûr, mais également au sol avec 150 reconstituteurs historiques, afin de permettre aux spectateurs de vivre l’Histoire une journée entière, c’est le challenge relevé depuis 2014 », explique Patrick Monbrun, président de l’association “Les Ailes du Pays de Meaux“, organisatrice de Meaux Airshow.

Il est conseillé aux spectateurs d’arriver avant midi pour éviter les problèmes de circulation. À noter également que l’accès au parking sera impossible après 14h pour des raisons de sécurité. Il est préférable de privilégier les nombreuses navettes de bus gratuites qui seront mises en place à partir de la gare de Meaux et du champ de foire (9h-13h à l’aller et 16h30-20h au retour).

Les avions présents : Nord1101, Dassault Flamant MD 311, Fokker Dr.1, Nieuport 28 Douglas DC-3, Yakovlev Yak3, Spitfire MkXI, Antonov An-2, Albatros L-39, North American OV-10 Bronco, North AmericanT6, T 28, Corsair et Consolidated PBY Catalina