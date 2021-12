Meaux “Air Chaud” !

En plus des impressionnantes démonstrations aériennes, de nombreuses animations et expositions, culturelles et ludiques, étaient proposées avec notamment le vol d'aéronefs d'époque. Les différents aéro-clubs du terrain de Meaux-Esbly se sont fédérés pour créer “Les Ailes du Pays de Meaux”, l'association organisatrice de l'événement.

La montée en puissance de ce meeting aérien en fait à présent l'un des premiers en France, en termes de qualité et d'affluence.

Le Meaux Airshow est aujourd'hui la manifestation “grand public” de l'ambition du Pays de Meaux de s'imposer comme la filière sous-traitance aéronautique de l'Est parisien. Lors du meeting, une journée BtoB était d'ailleurs organisée, dédiée aux industriels de la sous-traitance aéronautique et à leurs invités. L'ambiance et le cadre ont, une nouvelle fois, favorisé les échanges avec les représentants des grands donneurs d'ordres comme Safran, Dassault Aviation, Air France Industrie, Zodiac...

L'objectif des élus du Pays de Meaux est de renforcer le tissu industriel, d'aider les entreprises présentes à se développer et d'attirer de nouvelles entités du secteur aéronautique, grâce à des disponibilités de foncier importantes et à la proximité de ces grands donneurs d'ordres.